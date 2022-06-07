Осиротели трое детей: на войне погиб чемпион Европы

Онищук выигрывал чемпионат Украины и чемпионат Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия продолжает мужественно сражаться с российскими оккупантами вот уже более 100 дней. Увы, в кровопролитной войне потери неизбежны. Мы уже писали, что в результате ракетного обстрела учебного центра "Десна" погиб украинский спортсмен Евгений Перепелица. И вот новая смерть. На этот раз на войне погиб чемпион Европы по стрельбе из лука Александр Онищук.

Александр был мастером спорта Украины, чемпионом Европы, чемпионом Украины, победителем многих соревнований. Последнее время работал тренером по стрельбе из лука в Березновской КДЮСШ в Ровенской области, но после вторжения России пошел защищать родину, сообщает сайт "Янголи спорту".

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У Онищука остались жена Елена и трое детей – 5, 10 и 12 лет.