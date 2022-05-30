Украинский пилот-дрифтер погиб от российской ракеты

В результате ракетного обстрела учебного центра Десна погиб украинский спортсмен Евгений Перепелица

Евгений Перепелица

Утром 17 мая российско-фашистские войска нанесли ракетные удары по учебному центру ВСУ в поселке Десна в Черниговской области. Под завалами погибло 87 человек.

В числе погибших оказался украинский спортсмен Евгений Перепелица, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины. 24-летний Перепелица был членом нескольких автоклубов Полтавы, озвучивал чемпионаты Украины по дрифту, а после переезда в Киев работал в компании BroDrift в должности детейлера.

Реклама

Евгений Перепелица должен был стать частью команды пилотов-дрифтеров BroDrift, но в апреле он пошел защищать Украину.

Ранее мы сообщали, что на фронте погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу. Оккупанты забрали жизнь у Назара Макаренко и Александра Фештрыги.

Назар Макаренко и Александр Фештрыга / Фото: Коллаж: Сегодня