8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Осиротіли троє дітей: на війні загинув чемпіон Європи

Павло Василенко
7 червня, 16:51
Олександр Онищук вигравав українські та міжнародні змагання зі стрільби з лука, а з початком війни пішов захищати Україну

Онищук вигравав чемпіонат України і чемпіонат Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія продовжує мужньо боротися з російськими окупантами вже понад 100 днів. На жаль, у кровопролитній війні втрати неминучі. Ми вже писали, що внаслідок ракетного обстрілу навчального центру "Десна" загинув український спортсмен Євген Перепелиця. І ось нова смерть. Цього разу на війні загинув чемпіон Європи зі стрільби з лука Олександр Онищук.

Олександр був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України, переможцем багатьох змагань. Останнім часом працював тренером зі стрільби з лука у Березнівській КДЮСШ на Рівненщині, але після вторгнення Росії пішов захищати батьківщину, повідомляє сайт "Янголи спорту".

Реклама

В Онищука залишилися дружина Олена та троє дітей – 5, 10 та 12 років.