Осиротіли троє дітей: на війні загинув чемпіон Європи

Онищук вигравав чемпіонат України і чемпіонат Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія продовжує мужньо боротися з російськими окупантами вже понад 100 днів. На жаль, у кровопролитній війні втрати неминучі. Ми вже писали, що внаслідок ракетного обстрілу навчального центру "Десна" загинув український спортсмен Євген Перепелиця. І ось нова смерть. Цього разу на війні загинув чемпіон Європи зі стрільби з лука Олександр Онищук.

Олександр був майстром спорту України, чемпіоном Європи, чемпіоном України, переможцем багатьох змагань. Останнім часом працював тренером зі стрільби з лука у Березнівській КДЮСШ на Рівненщині, але після вторгнення Росії пішов захищати батьківщину, повідомляє сайт "Янголи спорту".

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В Онищука залишилися дружина Олена та троє дітей – 5, 10 та 12 років.