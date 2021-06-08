Ошибка или провокация УЕФА? УАФ оправдалась за скандал с плейлистом сборной Украины

Украинские футболисты добавили в плейлист к Евро-2020 всего одну песню, остальные выбирали в УЕФА согласно украинским чартам. Такое объяснение скандалу дали в УАФ

С плейлистом сборной Украины ошиблись в УЕФА / Фото: AFP, Instagram

Украинская ассоциация футбола перекинула ответственность за создание скандального плейлиста сборной Украины, где присутствовали песни российских исполнителей, на УЕФА. Они утверждают, что в европейском органе руководствовались данными из локальных чартов нашей страны.

Отметим, что плейлист уже был почищен от присутствия российских исполнителей. Были удалены все песни, кроме официального гимна Евро-2020.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця". Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины. К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан", – говорится в официальном заявлении УАФ в Instagram.