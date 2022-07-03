Орки украли футболку обладателя Золотого мяча. Откровение легенды Динамо

Российские вояки "не брезгуют" футбольными реликвиями знаменитостей / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Юрий Дмитрулин рассказал о пребывании в его доме российских захватчиков. Орки почистили коллекцию футболок легендарного футболиста, забрав самую ценную.

Кстати, рашисты уже продают у себя форму сборной Украины, украденную под Броварами.

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"Камера работала время от времени: успела подзарядиться от солнца – включилась. На записях было видно, что три человека выходят через калитку, несут торбы. Скорее всего, это были мародеры из славной российской армии, второй в мире. Было видно, что они в солдатской российской форме. В доме не осталось ни одного одеяла. Электронику не трогали. Единственное, у Никиты вытащили из компьютера все внутренности, оставили только блок питания. Забрали пару медалей, которые получил на государственном уровне.

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Нет футболок Ривалдо, Тюрама и Воронина. На постелях — следы, куча еды, пайки. Свои шевроны оставили. За украденные футболки обидно. С Ривалдо я обменялся футболками в Барселоне, когда выиграли 4:0. Ситуация произошла для него обидная, для меня смешная. При счете 3:0 или 4:0 в нашу пользу они атаковали, не получилось: или удар заблокировали его, или подтолкнули.

Он сел на поле, за голову держится. Подошел к нему, протянул руку, предлагая помощь, чтобы подняться. Он отмахнулся. Ну, отмахнулся и ок, я поулыбался. Тем не менее после игры подошел поменяться футболками – без проблем. А через год он выиграл "Золотой мяч". Так что вдвойне обидно, что футболка это пропала", – сказал Дмитрулин в интервью Sport Arena.

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Ранее мы рассказывали, как две недели находился под российскими обстрелами партнер Юрия Дмитрулина по Динамо и сборной Украины Владислав Ващук. Прославленный футболист вместе с детьми прятался от снарядов в подвале своего дома.