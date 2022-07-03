Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Орки вкрали футболку володаря Золотого м'яча. Одкровення легенди Динамо

Сергій Шаховець
3 липня, 23:22
Горезвісна "друга армія світу" насправді виявилася збіговиськом мародерів, які крадуть все, що трапляється їм на очі

Російські вояки "не гидують" футбольними реліквіями знаменитостей / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін розповів про перебування у його будинку російських загарбників. Орки почистили колекцію футболок легендарного футболіста, забравши найціннішу.

До речі, рашисти вже продають у себе форму збірної України, вкрадену під Броварами.

Реклама

"Камера працювала час від часу: встигла підзарядитися від сонця – увімкнулась. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Швидше за все, це були мародери зі славної російської армії, другої у світі.

Було видно, що вони у солдатській російській формі. У будинку не залишилося жодної ковдри. Електроніку не чіпали. Єдине, у Микити витягли з комп'ютера всю начинку, залишили тільки блок живлення. Забрали пару медалей, які одержав на державному рівні.

Російські військові почали масово грабувати українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Немає футболок Рівалдо, Тюрама та Вороніна. На ліжках – сліди, купа їжі, пайки. Свої шеврони залишили. За вкрадені футболки прикро. З Рівалдо я обмінявся футболками у Барселоні, коли виграли 4:0. Ситуація сталася для нього образливою, для мене смішною. За рахунку 3:0 або 4:0 на нашу користь вони атакували, не вийшло: чи удар заблокували, чи підштовхнули.

Він сів на полі, тримається за голову. Підійшов до нього, простяг руку, пропонуючи допомогу, щоб підвестися. Він відмахнувся. Ну, відмахнувся й ок, я посміхнувся. Проте після гри підійшов помінятися футболками без проблем. А через рік він виграв "Золотий м'яч". Тож подвійно прикро, що футболка це зникла", – сказав Дмитрулін в інтерв'ю Sport Arena.

Реклама

Раніше ми розповідали, як два тижні перебував під російськими обстрілами партнер Юрія Дмитруліна по Динамо та збірній України Владислав Ващук. Уславлений футболіст разом із дітьми ховався від снарядів у підвалі власного будинку.

Російські БТРи заїхали до будинку Владислава Ващука / Фото: Колаж: Сьогодні