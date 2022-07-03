Орки вкрали футболку володаря Золотого м'яча. Одкровення легенди Динамо

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін розповів про перебування у його будинку російських загарбників. Орки почистили колекцію футболок легендарного футболіста, забравши найціннішу.

До речі, рашисти вже продають у себе форму збірної України, вкрадену під Броварами.

"Камера працювала час від часу: встигла підзарядитися від сонця – увімкнулась. На записах було видно, що троє людей виходять через хвіртку, несуть торби. Швидше за все, це були мародери зі славної російської армії, другої у світі.

Було видно, що вони у солдатській російській формі. У будинку не залишилося жодної ковдри. Електроніку не чіпали. Єдине, у Микити витягли з комп'ютера всю начинку, залишили тільки блок живлення. Забрали пару медалей, які одержав на державному рівні.