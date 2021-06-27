Оранжевая армия утонула в слезах: яркие фото болельщиков матча Нидерланды – Чехия

Болельщики Нидерландов и Чехии устроили настоящий праздник на трибунах арены в Будапеште. Вот только после финального свистка одна сторона рыдала

Болельщики Нидерландов и Чехии веселились в Будапеште / Фото: Reuters

Сборная Нидерландов сенсационно уступила Чехии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0 и покинула турнир. Видео голов и обзор матча Нидерланды – Чехия есть на нашем сайте.

Хотя до старта матча ничто не предвещало нидерландцам беды. Болельщики "оранжевых" заполонили арену в Будапеште и веселились на трибунах. Сразу и не скажешь, что нидерландцы играли не у себя дома.

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Напомним, Чехия одержала победу благодаря голам Томаша Голеша и Патрика Шика. Еще при счете 0:0 Нидерланды остались в меньшинстве после удаления Матейса де Лигта.

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