Мирча Луческу винит в войне лишь Путина и его подопечных

Война России против Украины продолжается уже 8 лет, а полномасштабная фаза идет более четырех месяцев. Многотысячная армия фашистов уничтожает наши города, оккупирует регионы и убивает мирных жителей.

К сожалению, большинство людей винит в данной войне российского фюрера Путина и правительство РФ. При этом забывается о тысячах солдатах, которые стреляют по мирным городам, а также о промытых мозгах большинства населения, желающего побольше украинской крови.

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Активно поддерживает Украину все это время тренер Динамо Мирча Луческу. Правда, у румына уже не раз проскакивает мысль, что во всем виноват Путин. Ее на днях румынский тренер вновь озвучил порталу Динамомания.

"Очень жаль, что окончание войны зависит лишь от нескольких людей, а не от всего мира. Все человечество, в том числе и Россия, не хочет войны. Лишь некоторые хотят войти в историю. А это можно сделать либо благородно, либо преступно. Я просил бы Путина, может ли он спать? Он считает себя вторым Петром Великим, что говорит о его честолюбии. Проблема этих старых империй заключается в ностальгии по тому, чего больше не существует".

Ранее Луческу встал на защиту российских спортсменов, которые попали под санкции от УЕФА и ФИФА. Коуч считает, что "спорт вне политики" и нельзя у спортсменов отбирать право становиться чемпионами.