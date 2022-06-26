Мирчу Луческу остановили в Киеве. Тренер Динамо назвал причину

Румынский наставник рассказал, как болельщики киевлян благодарили его за возвращение в столицу Украины

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо начало подготовку к новому футбольному сезону. Чемпионат Украины должен стартовать 20 августа, а за месяц до этого киевлян ждет битва в Лиге чемпионов с Фенербахче.

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу вернулся в Киев к команде, после чего уже увез ее на тренировочный сбор. Румынский специалист рассказал о своем впечатлении от столицы нашей страны и важности проведения УПЛ именно в Украине.

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"Я хотел показать, что жизнь может продолжаться даже в этих условиях. Я шел по городу и люди останавливали меня, чтобы поблагодарить за то, что я вернулся в Киев и начал подготовку. Те, кто остался там, чувствуют себя брошенными. Очень важно провести УПЛ в Украине, даже если это придется делать на менее безопасных территориях. Нужно показать всем, что жизнь должна продолжаться, мы не можем остановиться. Я надеюсь, что после нашого последнего товарищеского матча мы сможем вернуться в Киев".

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Напомним, что перед поединком в Лиге чемпионов Динамо проведет ряд спаррингов со швейцарскими клубами, а 12 июля сразится с французским Лионом. Первая игра против Фенербахче будет номинально домашней и пройдет 20 июля в Лодзи.