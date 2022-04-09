Опять по своим еб*шим, твари? Крик отчаяния украинской каратистки к безумным россиянам

Анжелика Терлюга в ужасе от зверств россиян / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram
Каждый новый день войны приносит трагические новости. В пятницу, 8 апреля, российские фашисты нанесли ракетный удар по ж/д вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека, в том числе 5 детей.
Ужасное преступление рашистов прокомментировала серебряная призерка Олимпиады-2022 по карате Анжелика Терлюга. Знаменитая украинская каратистка призвала к ответу российских преступников.
"Краматорск (совсем рядом с Донецком). Ракета убила десятки мирных людей, которые ждали эвакуации. Снова десятки разрушенных жизней и судеб. Сердце в куски от боли...
Давайте угадаю, это опять мы по своим еб*шим, верно, твари?! Сами скинули ракету с надписью "за детей" в своих граждан?! Или вы придумаете, что там стояли нацисты, которые переоделись в гражданское?! Или там были разработчики нового оружия против России?! Или будет новая история от ваших обезумевших?!
Никогда зло не остается безнаказанно!!! Вы все в ответе за каждое преступление, за каждый взрыв, за каждую ракету", – написала Терлюга в своем Instagram.
Ранее мы сообщали, что серебряная призерка Токио-2020 по каратэ Анжелика Терлюга приняла решение покинуть Украину вместе с семьей. После ракетного обстрела российскими войсками Одесской области знаменитая спортсмена вынуждена была уехать из своего родного города.