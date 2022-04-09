Знову по собі єб*шим, тварюки? Крик відчаю української каратистки до божевільних росіян

Кожен новий день війни приносить трагічні новини. У п'ятницю, 8 квітня, російські фашисти завдали ракетного удару залізничного вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинули 52 людини, у тому числі 5 дітей.

Жахливий злочин рашистів прокоментувала срібна призерка Олімпіади-2022 з карате Анжеліка Терлюга. Відома українська каратистка закликала до відповіді російських злочинців.

"Краматорськ (зовсім поруч із Донецьком). Ракета вбила десятки мирних людей, які чекали на евакуацію. Знову десятки зруйнованих життів та доль. Серце в шматки від болю.

Давайте вгадаю, це знову ми по своїх єб*шим, мабуть, тварюки?! Самі скинули ракету з написом "за дітей" у своїх громадян? Чи ви придумаєте, що там стояли нацисти, які переодяглися у цивільне?! Чи там були розробники нової зброї проти Росії? Чи буде нова історія від ваших божевільних?!

Ніколи зло не залишається безкарним! Ви всі відповідаєте за кожен злочин, за кожен вибух, за кожну ракету", – написала Терлюга у своєму Instagram.