Опубликовано фото "допинга" главного героя Олимпиады

Йоханнес Тиннес Бе и то, что дает ему энергию / Фото: Коллаж: Сегодня

Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бе, с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалью ставший самым успешным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине, опубликовал в Instagram рисунок, который помог ему добиться этих успехов в Пекине.

На рисунке изображены сам Йоханнес Тиннес Бе, его супруга, их маленький сын, крошечный трактор, большое сердце. И надпись: "Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!"

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"Этот маленький рисунок на моем столике рядом с кроватью давал мне радость и вызывал улыбку в течение всей Олимпиады! Хоть в жизни есть вещи поважнее медалей и успеха, этот период останется великолепным воспоминанием в моей жизни", – написал Йоханнес Тиннес Бе.

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Не без помощи 28-летнего Йоханнеса Тиннеса Бе Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2022. Причем с рекордом.

15 золотых медалей доселе на зимних Играх не удавалось завоевать ни одной стране.