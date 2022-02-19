19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Опубликовано фото "допинга" главного героя Олимпиады

Олег Люлька
19 февраля, 23:44
Йоханнес Тиннес Бе показал то, без чего не выиграл бы пять медалей на зимних Играх-2022 в Пекине

Йоханнес Тиннес Бе и то, что дает ему энергию / Фото: Коллаж: Сегодня

Норвежский биатлонист Йоханнес Тиннес Бе, с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалью ставший самым успешным спортсменом на Олимпиаде-2022 в Пекине, опубликовал в Instagram рисунок, который помог ему добиться этих успехов в Пекине.

На рисунке изображены сам Йоханнес Тиннес Бе, его супруга, их маленький сын, крошечный трактор, большое сердце. И надпись: "Добро пожаловать домой, папа. Мы любим тебя!"

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"Этот маленький рисунок на моем столике рядом с кроватью давал мне радость и вызывал улыбку в течение всей Олимпиады! Хоть в жизни есть вещи поважнее медалей и успеха, этот период останется великолепным воспоминанием в моей жизни", – написал Йоханнес Тиннес Бе.

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Не без помощи 28-летнего Йоханнеса Тиннеса Бе Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2022. Причем с рекордом.

15 золотых медалей доселе на зимних Играх не удавалось завоевать ни одной стране.