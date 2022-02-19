19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Опубліковано фото "допінгу" головного героя Олімпіади

Олег Люлька
19 лютого, 23:44
Йоганнес Тінгнес Бо показав те, без чого не виграв би п'ять медалей на зимових Іграх-2022 у Пекіні

Йоганнес Тінгнес Бо і те, що дає йому енергію / Фото: Колаж: Сьогодні

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бо, котрий із чотирма золотими та однією бронзовою нагородами став найуспішнішим спортсменом на Олімпіаді-2022 у Пекіні, опублікував у Instagram малюнок, який допоміг йому досягти цих успіхів у Пекіні.

На малюнку зображені сам Йоганнес Тінгнес Бо, його дружина, їхній маленький син, крихітний трактор, велике серце. І напис: "Ласкаво просимо додому, тату. Ми любимо тебе!"

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"Цей маленький малюнок на моєму столику поруч із ліжком давав мені радість і викликав посмішку протягом усієї Олімпіади! Хоч у житті є речі важливіші за медалі та успіх, цей період залишиться чудовим спогадом у моєму житті", – написав Йоганнес Тінгнес Бо.

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Не без допомоги 28-річного Йоганнеса Тінгнеса Бо Норвегія достроково виграла медальний залік Олімпіади-2022. Причому із рекордом.

15 золотих медалей досі на зимових Іграх не вдавалося завоювати жодній країні.