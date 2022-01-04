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Определилась тройка претендентов на звание лучшего гола 2021 года (видео)

Александр Трикиша
4 января, 20:04
ФИФА объявила тройку претендентов на премию Пушкаша – приз, вручаемый автору лучшего гола по итогам года. Победителя узнаем 17 января

Гол из центра поля претендует на звание лучшего / Фото: Reuters

В тройку претендентов вошли Эрик Ламела, Патрик Шик и Мехди Тереми. Все лауреаты The Best FIFA Football Awards 2021 будут определены во время торжественной церемонии в Цюрихе.

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Эрик Ламела (Аргентина) – Арсенал – Тоттенхэм

Патрик Шик (Чехия) – Чехия – Шотландия

Мехди Тареми (Иран) – Челси – Порту

Ранее мы писали, что Месси и Роналду не включили в сборную 2021 года. Известное французское издание L'Equipe составило символическую сборную по итогам 2021 года. Но в команду мечты не попали многолетние завсегдатаи различных ТОПов.

И это при том, что Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" по итогам прошлого года.