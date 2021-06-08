Оператор с камерой обогнал спортсменов во время стометровки. Эпичное видео

Студент, подрабатывающий оператором, оказался быстрее участников забега на 100 метров. При этом, он еще и умудрился заснять соревнование на камеру

Оператор с камерой обогнал спортсменов

Видео университетской спринтерской гонки в Китае стало вирусным в Сети из-за невероятного оператора, снимавшего гонку на ходу. Героем ролика оказался один из студентов колледжа, работавший в тот день оператором.

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Парень с камерой рванул вместе со стартом бегунов и не сбавлял скорости, несмотря на то, что техника в его руках весила более 4 кг. Более того, показалось, что ближе к финишу он начал отрываться от преследователей.

Ранее мы писали, что 17-летний юнец побил рекорд человека-молнии Усейна Болта. На соревнованиях в США подросток побил рекорд Усейна Болта в возрастной категории до 18 лет. Эррион Найтон быстрее всех пробежал 200-метровку и претендует на поездку в Токио.