Это невероятно! 17-летний юнец побил рекорд человека-молнии Усейна Болта

На соревнованиях в США подросток побил рекорд Усейна Болта в возрастной категории до 18 лет. Эррион Найтон быстрее всех пробежал 200-метровку и претендует на поездку в Токио

Эррион Найтон побил рекорд Усейна Болта / Фото: Instagram

17-летний американский легкоатлет Эррион Найтон побил мировой рекорд на дистанции 200 метров, принадлежавший легендарному ямайцу Усейну Болту. Случилось это на соревнованиях Duval County Challenge.

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Найтон пробежал дистанцию за 20,11, что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда Болта. Отметим, что это рекорд в категории U-18, пишет mir-la.com.

Немного ранее Найтон пробежал 100 метров за 9,99 секунды, а мировой рекорд Болта составляет 9,58 секунды. Еще немного и в мире появится новый самый быстрый человек! А ведь ранее Болт признал, что Криштиану Роналду быстрее него.

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Найтон имеет право участвовать в отборе в сборную США на Олимпиаду-2020, поэтому мы еще можем увидеть этого паренька в Токио. Однако ему придется выиграть конкуренцию у более старших конкурентов, ведь он на данный момент занимает лишь седьмое место в рейтинге сборной на дистанции в 200 метров.

Рекордный забег Найтона на 200 метров: