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Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров

30 марта, 18:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

За сотню лет самый большой прогресс у метателей молота, а мало что изменилось у прыгунов в длину

30 марта 1791 года Национальное собрание Франции ввело определение метра - это одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.

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Сейчас метрическая система – составная часть спортивных соревнований. Мы отобрали мировые рекорды в топовых видах, где есть метры, и составили рейтинг: насколько в процентах улучшились результаты с первого до действующего рекорда.

56%. Метание диска

Американец Джеймс Дункан в 1912 году метнул диск на 47,58 м. Юрген Шульт из ГДР в 1986 году установил новый рекорд – 74,08 м.

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54%. Прыжки с шестом

Марк Райт (США) в 1912 году покорил рекордные 4,02 м. В прошлом году швед Армен Дюплантис взял планку на высоте 6,18 метра.

49%. Толкание ядра

15,54 м – такой первый мировой рекорд. Его установил американец Ральф Роуз в 1909 году. Рэнди Барнс (США) в 1990-м толкнул ядро на 23,12 м.

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33%. Конькобежный спорт, 500 м

В 1891 году швед Оскар Грюнден пробежал 500 метров на коньках за 50,8 секунды. Сейчас рекорд принадлежит россиянину Павлу Кулижникову – 33,61 (2019).

32%. Марафон

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Олимпийский чемпион 1896 года грек Спиридон Луис пробежал 42 км за 2 часа 58 минут и 50 секунд. Ныне уже человечество близко, чтобы выбежать с двух часов. Рекорд у кенийца Элиуда Кипчоге – 2:01.39 (2018).

29%. Плавание, 100 м в/с

В 1905 году венгр Золтан Халмаи проплыл стометровку за 1.05,80. Бразилец Сезар Сельо в 2009-м сделал это за 46,91.

24%. Ходьба, 50 км

Первый рекорд в спортивной ходьбе на 50 км зафиксировали ровно 100 лет назад. В 1921 году Херманн Мюллер преодолел эту дистанцию за 4 часа 40 минут и 15 секунд. Сейчас этот результат улучшили более чем на час. Йоанн Дини (Франция) в 2014 году прошел 50 км за 3:32.33.

23%. Прыжки в высоту

В 1912 году американец Джордж Хорайн прыгнул ровно на 2 метра, что стало мировым ориентиром. Нынешний рекорд – 2.45 – установил в 1993 году кубинец Хавьер Сотомайор.

20%. Бег, 100 м

В спринте первый мировой рекорд зафиксирован в 1896 году. Тогда Томас Берк (США) пробежал стометровку ровно за 12 секунд. Сейчас рекорд – 9,58 секунды, в 2009 году его установил Усейн Болт из Ямайки.

18%. Прыжки в длину

Ирландец Питер О'Коннор в 1901 году прыгнул на 7,61 м. Интересно, что даже сейчас такие результаты можно встретить на Олимпийских играх. И действующий рекорд уже 30 лет никто не может переписать. В 1991 году Майкл Пауэлл (США) прыгнул на 8,95 м.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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легкая атлетика плавание Метание диска Усейн Болт толкание ядра конькобежный спорт
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