15 декабря 22:00 Онлайн
Арсенал 2
Вест Хэм 0
16 декабря 19:45 Онлайн
Реал --
Жилстрой-1 --
16 декабря 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
16 декабря 21:45 Онлайн
Челси --
Эвертон --
16 декабря 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Ньюкасл --
17 декабря 19:30 Онлайн
Лацио --
Дженоа --
17 декабря 21:30 Онлайн
Бавария --
Вольфсбург --
18 декабря 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 декабря 19:30 Онлайн
Лидс --
Арсенал --
18 декабря 22:00 Онлайн
Севилья --
Атлетико --
19 декабря 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Ливерпуль --
19 декабря 21:45 Онлайн
Милан --
Наполи --
21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Онлайн жеребьевки Лиги наций: с кем сыграет Украина

Александр Трикиша
16 декабря, 09:16
Сегодня состоится жеребьевка третьего сезона Лиги наций. Украина будет выступать в Дивизионе В и попытается вернуться в элиту

Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций / Фото: Reuters

Жеребьевка пройдет в Ньоне и начнется в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию церемонии.

Реклама

ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ

В каком Дивизионе сыграет Украина

По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций Украина со скандалом вылетела в Дивизион B. Напомним, решающий матч против Швейцарии был отменен из-за коронавируса, а затем нашей команде присудили техническое поражение.

Украинская сторона подавала апелляцию, но проиграла. При этом Спортивный арбитражный суд Лозанны выдал размытый ответ: виной всему коронавирус, "Украине не повезло стать жертвой ковида", но – техническое поражение.

Вместо матча Лиги наций зрители увидели пустой стадион

Реклама

Швейцария, не одержавшая на поле ни одной победы, в итоге осталась в элитном дивизионе благодаря решению суда, который находится в Швейцарии.

Как пройдет жеребьевка

55 сборных разделены на четыре дивизиона на основании их результатов в предыдущей Лиге наций.

На данный момент 51 из них знает, в какой из четырех лиг она выступит. Оставшиеся четыре сборные попадут в лигу C или D по результатам мартовских стыковых матчей, в которых Казахстан сразится с Молдовой, а Кипр – с Эстонией.

Реклама
Лига AЛига BЛига CЛига D
ФранцияУкраинаТурцияКазахстан/Молдова
﻿ИспанияШвецияСловакияКипр/Эстония
ИталияБосния и ГерцеговинаБолгарияЛихтенштейн
БельгияИсландияСеверная ИрландияМальта
ПортугалияФинляндияГрецияЛатвия
НидерландыНорвегияБеларусьСан-Марино
ДанияШотландияЛюксембургАндорра
ГерманияРоссияСеверная Македония
АнглияИзраильЛитва
ПольшаРумынияГрузия
ШвейцарияСербияАзербайджан
ХорватияИрландияКосово
УэльсСловенияКазахстан/Молдова
АвстрияЧерногорияКипр/Эстония
ЧехияАлбанияГибралтар
ВенгрияАрменияФарерские острова

Далее команды будут разделены на группы по четыре команды, кроме участников Дивизиона D.

Что дальше

Команды проведут между собой по два матча, один дома и один – на выезде. По итогам группового раунда победители Дивизиона А выйдут в финальный турнир, Дивизиона B, С и D поднимутся лигой выше, а худшие команды в Лигах A и B опустятся ниже.

Украина уже выигрывала свою группу Лиги наций

Худшие команды в Дивизионе С проведут стыковые матчи в марте 2024 года за право остаться в лиге.

Когда пройдут матчи

  • Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
  • Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
  • Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Финальная стадия:

  • Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
  • Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года