Онлайн жеребкування Ліги націй: з ким зіграє Україна

Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги націй / Фото: Reuters

Жеребкування пройде в Ньоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію церемонії.

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ОНЛАЙН ЖЕРЕБКУВАННЯ

У якому Дивізіоні зіграє Україна

За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до Дивізіону B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.

Українська сторона подавала апеляцію, але програла . При цьому Спортивний арбітражний суд Лозанни видав розмиту відповідь: провиною всьому коронавірус, "Україні не пощастило стати жертвою ковіда", але – технічна поразка.

Замість матчу Ліги націй глядачі побачили пустий стадіон

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Швейцарія, яка не здобула на полі жодної перемоги, у результаті залишилася в елітному дивізіоні завдяки рішенню суду, який перебуває у Швейцарії.

Як пройде жеребкування

55 збірних поділено на чотири дивізіони на підставі їх результатів у попередній Лізі націй.

На цей момент 51 із них знає, в якій із чотирьох ліг вона виступить. Чотири збірні, що залишилися, потраплять у лігу C або D за результатами березневих стикових матчів, в яких Казахстан побореться з Молдовою, а Кіпр – з Естонією.

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Ліга A Ліга B Ліга C Ліга D Франція Україна Туреччина Казахстан/Молдова Іспанія Швеція Словаччина Кіпр/Естонія Італія Боснія і Герцеговина Болгарія Ліхтенштейн Бельгія Ісландія Північна Ірландія Мальта Португалія Фінляндія Греція Латвія Нідерланди Норвегія Білорусь Сан-Маріно Данія Шотландія Люксембург Андорра Німеччина Росія Північна Македонія Англія Ізраїль Литва Польща Румунія Грузія Швейцарія Сербія Азербайджан Хорватія Ірландія Косово Уельс Словенія Казахстан/Молдова Австрія Чорногорія Кіпр/Естонія Чехія Албанія Гібралтар Угорщина Вірменія Фарерські острови

Далі команди будуть поділені на групи по чотири команди, крім учасників Дивізіону D.

Що далі

Команди проведуть між собою по два матчі, один удома та один – на виїзді. За підсумками групового раунду переможці Дивізіону А вийдуть у фінальний турнір, Дивізіона B, С та D піднімуться лігою вище, а найгірші команди у Лігах A та B опустяться нижче.

Україна вже вигравала свою групу Ліги націй

Найгірші команди у Дивізіоні С проведуть стикові матчі у березні 2024 року за право залишитись у лізі.

Коли пройдуть матчі

Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року

Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року

Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія: