Онлайн жеребкування Ліги націй: з ким зіграє Україна

Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги націй / Фото: Reuters
Жеребкування пройде в Ньоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію церемонії.
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У якому Дивізіоні зіграє Україна
За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до Дивізіону B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.
Українська сторона подавала апеляцію, але програла . При цьому Спортивний арбітражний суд Лозанни видав розмиту відповідь: провиною всьому коронавірус, "Україні не пощастило стати жертвою ковіда", але – технічна поразка.
Швейцарія, яка не здобула на полі жодної перемоги, у результаті залишилася в елітному дивізіоні завдяки рішенню суду, який перебуває у Швейцарії.
Як пройде жеребкування
55 збірних поділено на чотири дивізіони на підставі їх результатів у попередній Лізі націй.
На цей момент 51 із них знає, в якій із чотирьох ліг вона виступить. Чотири збірні, що залишилися, потраплять у лігу C або D за результатами березневих стикових матчів, в яких Казахстан побореться з Молдовою, а Кіпр – з Естонією.
|Ліга A
|Ліга B
|Ліга C
|Ліга D
|Франція
|Україна
|Туреччина
|Казахстан/Молдова
|Іспанія
|Швеція
|Словаччина
|Кіпр/Естонія
|Італія
|Боснія і Герцеговина
|Болгарія
|Ліхтенштейн
|Бельгія
|Ісландія
|Північна Ірландія
|Мальта
|Португалія
|Фінляндія
|Греція
|Латвія
|Нідерланди
|Норвегія
|Білорусь
|Сан-Маріно
|Данія
|Шотландія
|Люксембург
|Андорра
|Німеччина
|Росія
|Північна Македонія
|Англія
|Ізраїль
|Литва
|Польща
|Румунія
|Грузія
|Швейцарія
|Сербія
|Азербайджан
|Хорватія
|Ірландія
|Косово
|Уельс
|Словенія
|Казахстан/Молдова
|Австрія
|Чорногорія
|Кіпр/Естонія
|Чехія
|Албанія
|Гібралтар
|Угорщина
|Вірменія
|Фарерські острови
Далі команди будуть поділені на групи по чотири команди, крім учасників Дивізіону D.
Що далі
Команди проведуть між собою по два матчі, один удома та один – на виїзді. За підсумками групового раунду переможці Дивізіону А вийдуть у фінальний турнір, Дивізіона B, С та D піднімуться лігою вище, а найгірші команди у Лігах A та B опустяться нижче.
Найгірші команди у Дивізіоні С проведуть стикові матчі у березні 2024 року за право залишитись у лізі.
Коли пройдуть матчі
- Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
- Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
- Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року
Фінальна стадія:
- Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
- Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року