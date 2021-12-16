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Онлайн жеребкування Ліги націй: з ким зіграє Україна

Олександр Трикіша
16 грудня, 09:16
Сьогодні відбудеться жеребкування третього сезону Ліги націй. Україна виступатиме у Дивізіоні В і спробує повернутися до еліти

Сьогодні відбудеться жеребкування Ліги націй / Фото: Reuters

Жеребкування пройде в Ньоні і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію церемонії.

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ОНЛАЙН ЖЕРЕБКУВАННЯ

У якому Дивізіоні зіграє Україна

За підсумками попереднього розіграшу Ліги націй Україна зі скандалом вилетіла до Дивізіону B. Нагадаємо, вирішальний матч проти Швейцарії було скасовано через коронавірус, а потім нашій команді присудили технічну поразку.

Українська сторона подавала апеляцію, але програла . При цьому Спортивний арбітражний суд Лозанни видав розмиту відповідь: провиною всьому коронавірус, "Україні не пощастило стати жертвою ковіда", але – технічна поразка.

Замість матчу Ліги націй глядачі побачили пустий стадіон

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Швейцарія, яка не здобула на полі жодної перемоги, у результаті залишилася в елітному дивізіоні завдяки рішенню суду, який перебуває у Швейцарії.

Як пройде жеребкування

55 збірних поділено на чотири дивізіони на підставі їх результатів у попередній Лізі націй.

На цей момент 51 із них знає, в якій із чотирьох ліг вона виступить. Чотири збірні, що залишилися, потраплять у лігу C або D за результатами березневих стикових матчів, в яких Казахстан побореться з Молдовою, а Кіпр – з Естонією.

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Ліга A Ліга B Ліга C Ліга D
ФранціяУкраїнаТуреччинаКазахстан/Молдова
ІспаніяШвеціяСловаччинаКіпр/Естонія
ІталіяБоснія і ГерцеговинаБолгаріяЛіхтенштейн
БельгіяІсландіяПівнічна ІрландіяМальта
ПортугаліяФінляндіяГреціяЛатвія
НідерландиНорвегіяБілорусьСан-Маріно
ДаніяШотландіяЛюксембургАндорра
НімеччинаРосіяПівнічна Македонія
АнгліяІзраїльЛитва
ПольщаРумуніяГрузія
ШвейцаріяСербіяАзербайджан
ХорватіяІрландіяКосово
УельсСловеніяКазахстан/Молдова
АвстріяЧорногоріяКіпр/Естонія
ЧехіяАлбаніяГібралтар
УгорщинаВірменіяФарерські острови

Далі команди будуть поділені на групи по чотири команди, крім учасників Дивізіону D.

Що далі

Команди проведуть між собою по два матчі, один удома та один – на виїзді. За підсумками групового раунду переможці Дивізіону А вийдуть у фінальний турнір, Дивізіона B, С та D піднімуться лігою вище, а найгірші команди у Лігах A та B опустяться нижче.

Україна вже вигравала свою групу Ліги націй

Найгірші команди у Дивізіоні С проведуть стикові матчі у березні 2024 року за право залишитись у лізі.

Коли пройдуть матчі

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія:

  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року