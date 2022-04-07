Они вообще в свое уме? Олимпийская организация хочет вернуть россиян к соревнованиям

Олимпийская организация WOA хочет вернуть россиян в спорт / Фото: Коллаж: Сегодня
Они поддерживают российских спортсменов, значит, они одобряют войну в Украине, где гибнут каждый день мирные жители.
Необъяснимым поступком отличилась Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA), сославшись на Олимпийскую хартию и декларацию в ее поддержку. Там указано, что политика не должна переплетаться со спортом и то, что в МОК обязались противостоять любым политическим и государственным вмешательствам в автономию спортивных организаций. Исходя из этого, WOA против отстранения российских спортсменов от соревнований.
Официальное заявление международная организация опубликовала на собственном сайте.
Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпизма, изложенные в пунктах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.
Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК, в которой говорится, что в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать российских и белорусских спортсменов, а также и официальных лиц данных стран.
Тем не менее WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом самостоятельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии.
Жаль, что Всемирная ассоциация олимпийцев в упор не видит политического вмешательства Путлера в Украину. А спортсмены-олимпийцы этой страны поддерживают войну. Заявление исполкома WOA само себе противоречит, ведь именно политическая деятельность руководства России лишила возможности украинцам участвовать в соревнованиях из-за войны. А возможно, организация просто перешла на сторону темных сил.
В отличии от WOA, украинский олимпийский чемпион призывает к пожизненной дисквалификации спортсменов из России.