Олімпійська організація WOA прагне повернути росіян у спорт / Фото: Колаж: Сьогодні
Вони підтримують російських спортсменів, отже, вони схвалюють війну в Україні, де гинуть щодня цивільні мешканці.
Незрозумілим вчинком відзначилася Всесвітня асоціація олімпійців (WOA), пославшись на Олімпійську хартію та декларацію на її підтримку. Там зазначено, що політика не повинна переплітатися зі спортом і те, що МОК зобов'язалися протистояти будь-яким політичним та державним втручанням в автономію спортивних організацій. Виходячи з цього, WOA проти усунення російських спортсменів від змагань.
Офіційну заяву міжнародна організація опублікувала на власному сайті.
Виконавчий комітет WOA вирішив, що основні принципи олімпізму, викладені в пунктах 4 та 6 Олімпійської хартії, повинні завжди дотримуватися і що право олімпійців та спортсменів як окремих осіб на участь у спортивних заходах має підтримуватися та заохочуватися.
Виконавчий комітет WOA розуміє та поважає рекомендацію МОК, в якій йдеться, що з метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників Виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати російських та білоруських спортсменів, а також офіційних осіб цих країн.
Проте WOA твердо переконана, що рішення про те, брати участь у змаганнях чи ні, повинні прийматися кожним спортсменом самостійно та ґрунтуватися на фундаментальних принципах Олімпійської хартії.
Шкода, що Всесвітня асоціація олімпійців не бачить політичного втручання Путлера в Україну. А спортсмени-олімпійці цієї країни підтримують війну. Заява виконкому WOA суперечить собі, адже саме політична діяльність країни-агресора позбавила українських спортсменів наразі брати участь у змаганнях. А можливо, організація просто перейшла на бік темних сил.
На відміну від WOA, український олімпійський чемпіон закликає до довічної дискваліфікації спортсменів з Росії.