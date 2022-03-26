Они не замечают кровь украинских детей: кто не ввел санкции против российского спорта

Медведев и Бивол продолжают соревноваться / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Казалось бы, весь мир объединился в борьбе Украины против России. Однако у некоторых до сих пор совковые мысли, что спорт вне политики.

Или это жажда наживы заставляет их не замечать кровь украинских детей. В общем, не все спортивные организации исключили спортсменов России из своих соревнований.

Реклама

Расскажем, кто еще поддерживает фашистов.

Теннис

Сборную России отстранили от командных турниров вроде Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Но в индивидуальных турнирах россияне продолжают играть в нейтральном статусе.

Правда, первой ракетке мира стыдно, что он россиянин – Даниил Медведев убрал из своего профиля в Instagram флаг России.

Реклама

Шахматы

Тут аналогичная ситуация с теннисом. Шахматистам РФ разрешено участвовать в нейтральном статусе. Из-за этого украинец Павел Эльянов снялся с чемпионата Европы. Нашему гроссмейстеру противно садиться за шахматную доску вместо с россиянами и белорусами.

Реклама

Смешанные единоборства

Босс UFC Дана Уайт за деньги готов закрыть глаза не зверства российской армии. Бойцам из РФ не запрещали участвовать в боях.

Бокс

В ночь с 7 на 8 мая состоится бой, в котором сойдутся Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Владимир Кличко призывал руководство WBA запретить россиянину Биволу драться. Но к легенде бокса никто не прислушался.