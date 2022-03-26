Вони не помічають кров українських дітей: хто не запровадив санкції проти російського спорту

Медведєв і Бівол продовжують змагатися / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Здавалося, весь світ об'єднався у боротьбі України проти Росії. Однак у деяких досі совкові думки, що спорт поза політикою.

Або це жадоба наживи змушує їх не помічати кров українських дітей. Загалом, не всі спортивні організації виключили спортсменів Росії зі своїх змагань.

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Розкажемо, хто ще підтримує фашистів.

Теніс

Збірну Росії усунули від командних турнірів на кшталт Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг. Але в індивідуальних турнірах росіяни продовжують грати у нейтральному статусі.

Щоправда, першій ракетці світу соромно, що він росіянин. Данило Медведєв прибрав зі свого профілю в Instagram прапор Росії.

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Шахи

Тут аналогічна ситуація із тенісом. Шахістам РФ дозволено брати участь у нейтральному статусі. Через це українець Павло Ельянов знявся з чемпіонату Європи. Нашому гросмейстеру гидко сідати за шахівницю з росіянами та білорусами.

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Змішані єдиноборства

Бос UFC Дана Уайт за гроші готовий заплющити очі на звірства російської армії. Бійцям із РФ не забороняли брати участь у боях.

Бокс

У ніч із 7 на 8 травня відбудеться бій, у якому зійдуться Сауль Альварес та Дмитро Бівол. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі.

Володимир Кличко закликав керівництво WBA заборонити росіянину Біволу битися. Але до легенди боксу ніхто не дослухався.