"Они были везде – в горле, глазах, ушах": вот что помешало Динамо в матче с Интером

Товарищеский матч прошел в Италии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо сыграло товарищеский матч с Интером. Киевляне пропустили от чемпионов Италии три сухих мяча – 0:3.

После матча игру Динамо прокомментировал нападающий Владислав Кулач.

"Играть с такими командами – очень большой опыт. Для каждого футболиста и команды в целом. Нам предстоит играть с такими соперниками в Лиге чемпионов. Жаль, что мы проиграли, но вынесем из этого урок".

"Комары во время матча? Честно говоря, первый раз такое видел. Их было невероятно много. Везде – в горле, глазах, ушах у пацанов. Это очень сильно мешало", – цитирует Кулача Динамомания.

Отметим, что главного тренера Динамо Мирчи Луческу на этом матче в Италии не было. Он остался в Киеве, так как лишь недавно был выписан из больницы, где ему удалили кисту.