Они бы с Усиком зарубились! Украинцу нашли соперника в ММА

Знаменитый боец ММА Артем Лобов подыскал Александру Усику соперника в смешанных единоборствах.

По мнению Лобова, который проиграл Беринчику в кулачном поединке, самым интересным соперником для украинца стал бы чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья.

Читайте также: Цыганский король в шоке! Усик променял Фьюри на бальные танцы

"Усик – веселый, интересный, довольно-таки медийный чувак и дерется зрелищно. В принципе, он с кем угодно мог бы подраться, но Александр – чемпион мира, поэтому все равно нужно, чтобы соперник тоже был чемпионом.

Допустим, Исраэль Адесанья. Хотя он по весу, может, чуть меньше, но я думаю, что они смотрелись бы как раз очень хорошо. Считаю, что у них бой получился бы очень красивым.

У Адесаньи такой стиль необычный, интересный. Я думаю, они бы с Усиком зарубились хорошо", – цитирует Лобова Fightnews.info.