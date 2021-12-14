Он же не Вася из какого-то села: легендарный футболист проехался по Селезневу

Андрей Воробей дал дельній совет Евгению Селезневу / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападающий Миная Евгений Селезнев в последнее время не покидает скандальные хроники. По мнению бывшего футболиста Шахтера и сборной Украины Андрея Воробья, это только мешает колоритному футболисту побить бомбардирский рекорд и войти в историю украинского футбола.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Бухарест: Луческу призвали к отставке

Реклама

"Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.

Селезнев снова проиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Всегда будут его исподтишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию", – сказал Воробей в интервью Sport.ua.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Напомним, недавно в сети появились записи, на которых Селезнев по телефону угрожает расправой ведущему ТаТоТаке Андрею Сенькиву.

Реклама

Евгений Селезнев и Андрей Сенькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Селезнева возмутили заявления Сенькива о том, что, дескать, футболист нарушает режим, "бухает", следствием чего якобы стала подбитая губа Селезнева в драке. Нападающий считает это клеветой.

Также Селезневу не понравились комментарии Сенькива к видео с участием Селезнева после игры с Динамо, когда форвард грозился "дать п##ды" своему же одноклубнику Эдварду Кобаку за то, что тот плохо отыграл, выйдя на замену.