Он точно инопланетянин! Роналду забил 800-й гол в карьере!

Роналду забивает 801-й гол в карьере / Фото: Getty Images

В 14-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал – 3:2.

Второй гол за манкунианцев на 52-й минуте забил Криштиану Роналду. Для 36-летнего нападающего этот гол стал 800-м в его карьере.

Реклама

Читайте также: Подарок за слезы. Роналду отдал футболку девочке, которая расплакалась на поле

Роналду забил 129 голов за Манчестер Юнайтед (307 матчей), 450 голов за мадридский Реал (438), 101 за Ювентус (134) и 5 в составе Спортинга (31). Кроме того, на счету португальца 115 голов в 184 матчах за национальную команду.

Думаете Криштиану на этом остановился? Нет, он размочил девятую сотню, забив еще один гол в этом матче.

Реклама

Лучшие бомбардиры в истории

Нападающий перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом за 15 млн евро. Португальский футболист забил шесть голов в пяти матчах Лиги чемпионов, а также отличился четыре раза и отдал две голевые передачи в 10-и матчах Английской Премьер-лиги. Контракт Роналду истекает в 2023 году.