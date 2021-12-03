Він точно інопланетянин! Роналду забив 800-й гол у кар'єрі!

Роналду забиває 801-й гол в кар'єрі / Фото: Getty Images

У 14-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед обіграв Арсенал – 3:2.

Другий гол за манкуніанців на 52-й хвилині забив Кріштіану Роналду. Для 36-річного нападника цей гол став 800-м у його кар'єрі.

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Роналду забив 129 голів за Манчестер Юнайтед (307 матчів), 450 голів за мадридський Реал (438), 101 за Ювентус (134) та 5 у складі Спортингу (31). Крім того, на рахунку португальця 115 голів у 184 матчах за національну команду.

Думаєте, Кріштіану на цьому зупинився? Ні, він розмочив дев'яту сотню, забивши ще один гол у цьому матчі.

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Найкращі бомбардири в історії

Нападник перейшов у Манчестер Юнайтед з Ювентусу влітку за 15 млн євро. Португальський футболіст забив шість голів у п'яти матчах Ліги чемпіонів, а також відзначився чотири рази і віддав дві гольові передачі у 10-ти матчах англійської Прем'єр-ліги. Контракт Роналду спливає у 2023 році.