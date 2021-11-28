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11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
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Он посинел! Звездный биатлонист во время гонки отморозил половой орган

Олег Люлька
28 ноября, 21:07
Трехкратный чемпион мира из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен опасается, не стал ли он бесплодным

Ветле Шостад Кристиансен / Фото: Getty Images

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде пережил не самые приятные моменты в своей жизни.

В воскресенье, 28 ноября, он стал вторым в спринте, а днем ранее – лишь 17-м в индивидуальной гонке, где допустил три промаха на заключительной стрельбе.

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Как признался сегодня сам спортсмен, накануне он попросту не мог сосредоточиться на гонке, так как в ходе соревнований понял, что отморозил себе то, что ниже пояса.

"Я так плохо выступил в индивидуальной гонке потому, что не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде (минус 9). Когда прибежал к финишу, мое причинное место было, скажем так, достаточно синим. Не знаю, не стал ли я после этого бесплодным", – признался 29-летний норвежец каналу TV2.

"В спринте я уже принял меры предосторожности и бежал с носком на половом органе. А еще я использовал трюк своего партнера Стурлы Легрейда, засунув грелки под мышки. По-моему, сработало", – добавил Кристиансен.

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Ранее необъяснимое в Эстерсунде творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.

При этом Меркушина перепутала флаги Украины и Швеции.