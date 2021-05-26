Он побеждал СССР еще по монетке: не стало легенды итальянского футбола

Тарчизио Бурньичу, выигравшему чемпионат Европы, две Лиги чемпионов и пять чемпионатов Италии, было 82 года. Партнеры называли его "Скалой"

Звезда итальянского футбола Тарчизио Бурньич / Фото: Inter FC

Чемпион Европы по футболу-1968 и вице-чемпион мира-1970 в составе сборной Италии Тарчизио Бурньич скончался в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба миланского Интера.

Бурньича не стало в его доме в Версилии, где он прожил последние годы, после продолжительной болезни.

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В качестве футболиста Бурньич выступал за Удинезе, Ювентус, Палермо, Интер и Наполи. Он является пятикратным чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка чемпионов и Межконтинентального кубка.

Евро-1968 Италия Бурньича выиграла, пройдя в полуфинале СССР благодаря жребию. Матч завершился вничью 0:0, серий пенальти тогда еще не было, а потому судьбу поединка решили подбрасыванием монетки, которая сыграла за хозяев турнира итальянцев.

Отметим, что по окончании карьеры футболиста Бурньич работал тренером во многих итальянских клубах, в том числе в Ливорно, Болоньи, Дженоа и Фодже. Последним местом работы специалиста была Пескара, которую он покинул в 2001 году.

Тарчизио называют одним из лучших защитников в истории итальянского футбола. За атлетичность и способность нейтрализовать на поле любого визави капитан Интера Армандо Пикки дал ему прозвище "Roccia" ("Скала").

"Бурньич всегда играл сердцем, – отмечает официальный сайт Интера. – Спустя два года после перехода в команду он встретился в финале Кубка чемпионов-1964 со священными монстрами Реала – Ди Стефано, Пушкашем, Хенто, "теми, кого до этого видел только на фото". В тот день ему удалось их одолеть и принести первый Кубок чемпионов в трофейную комнату Интера. А ровно через год история повторилась в финале против Бенфики Ейсебио на "Сан-Сиро"

Тарчизио Бурньич. Фото – ФК Интер

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