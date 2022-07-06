Он научился это делать после 14 лет брака. Жена похвалила экс-форварда сборной Украины (фото)

Юлии Ворониной уже нравится, как фотографирует ее муж / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга Андрея Воронина запостила в соцсети пляжную фотографию из Греции. И немного подколола мужа. Ранее Воронин призвал остановить Путина.

"Спустя 14 лет брака и 17 лет со дня знакомства мой муж научился делать классные фотографии", – подписала снимок в Instagram Юлия.

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Ранее семья Ворониных отдыхала в Доминикане.

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Андрей Воронин родился в Одессе, но не сыграл ни одного матча за украинские клубы. Большую часть карьеры провел в Германии – Боруссия М, Майнц, Кельн, Байер, Герта, Фортуна. Играл за Ливерпуль и Динамо Москва. За сборную Украины провел 74 матча и забил 8 голов.

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Последнее время работал в тренерском штаба московского Динамо. Но после начала войны разорвал контракт с Динамо.