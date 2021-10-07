"Он может поймать Ломаченко": Лопес предупредил Васю перед боем с Терминатором

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Накануне Ломаченко и Комми договорились о бое, который проведут 11 декабря.

Их объединяет не только статус бывших чемпионов мира в легком весе. Оба также становились жертвами Теофимо Лопеса.

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Василия в 2020-м американец победил единогласным решением судей, Ричарда "Терминатора" Комми в 2019-м – нокаутом.

"Поединок Ломы и Комми? Отлично, что они встретятся. Вперед, чуваки, делайте то, что вы должны сделать!" – с воодушевлением воспринял известие об их предстоящем поединке Теофимо Лопес.

По мнению Лопеса, легкой прогулкой для Ломаченко бой с Комми не будет.

"Безусловно, Комми способен поймать Лому. Ричард обладает тяжелым ударом", – сказал Лопес каналу FightHype.

При этом Лопес дал понять, что сам не намерен снова выходить в ринг с Ломаченко: "Я знаю, что украинец пытается добраться до меня, но он уже мне проиграл".

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Отметим, что Комми – 34 года, он на год старше, чем Ломаченко. В активе африканца – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях.

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