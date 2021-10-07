"Він може спіймати Ломаченка": Лопес попередив Васю перед боєм із Термінатором

Лопес і Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram
Напередодні Ломаченко і Коммі домовилися про бій, який проведуть 11 грудня.
Їх об'єднує не тільки статус колишніх чемпіонів світу у легкій вазі. Обидва також були жертвами Теофімо Лопеса.
Василя 2020-го американець переміг одноголосним рішенням суддів, Річарда "Термінатора" Коммі 2019-го – нокаутом.
"Поєдинок Ломи та Коммі? Чудово, що вони зустрінуться. Вперед, чуваки, робіть те, що ви маєте зробити!" – з натхненням сприйняв звістку про їхній майбутній поєдинок Теофімо Лопес.
На думку Лопеса, легкою прогулянкою для Ломаченка бій з Коммі не буде.
"Безумовно, Комі здатний зловити Лому. Річард володіє важким ударом", – сказав Лопес каналу FightHype.
При цьому Лопес дав зрозуміти, що сам не має наміру знову виходити в ринг із Ломаченком: "Я знаю, що українець намагається дістатися до мене, але він вже мені програв".
Зазначимо, що Коммі – 34 роки, він на рік старший за Ломаченка. В активі африканця – 30 перемог (27 нокаутом) при трьох поразках.
Дивіться, як Коммі програв нокаутом Лопесу
А так Коммі в лютому нокаутував Джексона Мартінеса
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