Ломаченко и Терминатор согласовали дату и место боя

Как сообщает ESPN, поединок Ломаченко – Комми возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который начнется после церемонии вручения Приза Хайсмана (награды лучшему игроку в студенческом американском футболе). Эта дата считается одной из самых престижных в графике ивентов Top Rank – и фартовой для Василия.
В 2017-м, боксируя в "вечер Хайсмана", Ломаченко нокаутировал Гильермо Ригондо, а год спустя единогласным решением судей одолел Хосе Педрасу.
Для Комми "вечер Хайсмана" в 2019-м завершился поражением нокаутом от Теофимо Лопеса.
Напомним, в июне этого года Ломаченко одержал досрочную победу над Масайоши Накатани, тем самым закрыв свое поражение от Теофимо Лопеса по очкам.
Тогда же была достигнута договоренность о реванше Ломаченко – Лопес, но сторона американца в итоге дала задний ход.
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Что касается Ричарда Комми, то, проиграв в 2019 году тому же Лопесу, он вернулся в феврале 2021-го и нокаутировал Джексона Маринеса.
Комми по прозвищу Терминатор – родом из Ганы, он первый африканский соперник в профи-карьере Ломаченко. Ричарду – 34. В его активе – 30 побед (27 нокаутом). Имеет три поражения.
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