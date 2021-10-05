Он ходит по полю: Луческу указал на проблемы Месси в ПСЖ

Лионель Месси летом перешел в ПСЖ / Фото: Reuters
Пари Сен-Жермен проиграл в последнем туре чемпионата Франции Ренну. Месси провел на поле весь матч, но снова отличиться не сумел.
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Игра аргентинца стала главной темой программы на румынском канале Telekom Sport. В качестве эксперта выступил главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.
"Я не знаю, на что Месси рассчитывал, но нелегко в 34 года перейти в другую команду и стать лидером. В Барселоне на него играли все, он ходил по полю, не пробегал более восьми километров за матч. Но когда у Лионеля был мяч в ногах, он мог решить судьбу матча", – сказал Луческу.
Ранее французские СМИ уничтожили аргентинца: "Месси увял и больше не влияет на игру".
Лионель Месси провел за Пари Сен-Жермен пять матчей и забил один гол.
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