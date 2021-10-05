Він ходить по полю: Луческу вказав на проблеми Мессі в ПСЖ

Ліонель Мессі влітку перейшов у ПСЖ / Фото: Reuters

Парі Сен-Жермен програв в останньому турі чемпіонату Франції Ренну. Мессі провів на полі весь матч, але знову відзначитися не зумів.

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Гра аргентинця стала головною темою програми на румунському каналі Telekom Sport. В якості експерта виступив головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.

"Я не знаю, на що Мессі розраховував, але нелегко в 34 роки перейти в іншу команду і стати лідером. У Барселоні на нього грали всі, він ходив по полю, не пробігав більше восьми кілометрів за матч. Але коли у Ліонеля був м'яч в ногах, він міг вирішити долю матчу", – сказав Луческу.

Раніше французькі ЗМІ знищили аргентинця: "Мессі зів'яв і більше не впливає на гру".

Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен п'ять матчів і забив один гол.

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Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram