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20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
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Он еще не проигрывал! Ломаченко нашли нового соперника

Олег Люлька
6 ноября, 20:08
Стало известно, с кем подерется Василий Ломаченко в случае, если 11 декабря справится с африканцем Ричардом Комми

Стивенсон и Ломаченко / Фото: Instagram

11 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко подерется с Ричардом Комми.

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

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Между тем стало известно, кто может стать следующим соперником украинца после Терминатора из Ганы.

Промоутер Боб Арум не исключает, что вскоре может свести в очной схватке двух топовых бойцов Top Rank – Василия Ломаченко и действующего чемпиона в весе 59 кг – непобедимого американца Шакура Стивенсона.

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"Бой между Ломаченко и Стивенсоном? Да, это очень даже реальный вариант, – приводит слова Боба Арума Vringe. – И я бы очень хотел сделать эту схватку. Но сперва Ломаченко должен побить Ричарда Комми. В каком весе может пройти бой Василия и Шакура? Разные варианты... Во втором полулегком, в легком или даже в договорном. Это ведь реально крутой бой".

Ранее отец Теофимо Лопеса спрогнозировал победу Ломаченко над Комми, а вот от реванша своего сына с украинцем в очередной раз отказался.

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