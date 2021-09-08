Он другой, но еще здесь: жена Шумахера рассказала о состоянии мужа

Михаэль Шумахер и его жена Коринна / Фото: Getty Images

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, поделилась подробностями восстановления своего супруга после жуткой травмы, которую тот получил в декабре 2013 года.

Читайте также: Российский мажор наехал на Шумахера: громкий скандал в Формуле-1

"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его недостает не мне одной: дети, семья, его отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он все еще здесь, и это придает нам силы"

Михаэль Шумахер семь раз выигрывал чемпионат Формулы-1 / Фото: Getty Images

"В настоящее время он продолжает проходить терапию. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, и чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Хочу подчеркнуть, что буду делать все, что смогу. Мы все будем"

Дом Шумахера

"Мы стараемся жить как обычная семья – так, как Михаэль всегда любил и продолжает любить. Личное – значит личное", – так всегда говорил он. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать жить своей личной жизнью и получать от нее удовольствие"

Михаэль Шумахер и его сын Мик / Фото: Reuters

"Раньше Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля", – приводит слова Коринны RaceFans.

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Интервью с Коринной вышло в рамках документального фильма, посвященного Михаэлю Шумахеру, снятого стриминговым сервисом Netflix.

Напомним, с момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть версия, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками.

В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.