Олимпийскому чемпиону дали 16 лет тюрьмы. Что он натворил

Тувшинбаяр через год узнал свой приговор / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион по дзюдо из Монголии Найдангийн Тувшинбаяр приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство. Ранее юного дзюдоиста убили после победы на турнире.

В апреле прошлого года дзюдоист в состоянии алкогольного опьянения избил друга, который позднее скончался от полученных травм.

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"Я очень сожалею о случившемся, свою вину признаю. Погибший был моим лучшим другом, он стоял за всеми моими успехами. Приношу искренние извинения семье погибшего, его братьям и родителям. Я не собирался убивать своего друга. Я виновен во всем этом и хочу, чтобы судья вынес мне приговор. Я буду помогать семье своего друга до конца своей жизни", – заявил Тувшинбаяр в суде.

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Дзюдоист выигрывал золото Игр-2008 в Пекине, где выступал в весовой категории до 100 кг. Также он является серебряным призером Лондона-2012.