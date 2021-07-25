Олимпийский рок Зантараи! Чемпион мира и Европы проиграл на Играх в Токио

Во второй день турнира дзюдоистов в Японии чемпион мира и Европы Георгий Зантарая выбыл из борьбы за олимпийскую медаль Токио-2020

Георгий Зантарая против Адриана Гомбока / Фото: Reuters

Титулованный украинский спортсмен, который выступает в весе до 66 кг, уступил на Играх на стадии 1/8 финала. Зантарая проиграл вазари представителю Словении, чемпиону Европы 2018 года Адриану Гомбоку. Ранее первую медаль Украине в Токио принесла дзюдоистка Дарья Белодед, а потом сообщила, что собирается сделать паузу.

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Чемпион мира и Европы Георгий Зантарая успел выиграть за свою карьеру все, кроме Олимпиады. Токио-2020 должно было стать громким прощанием для 33-летнего спортсмена, который первым из украинских дзюдоистов победил на ЧМ. До пандемии Зантарая успел стать третьим на мире в 2018-м и выиграть Европейские игры-2019 в категории до 66 кг.

Георгий Зантарая / Фото: AFP

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Тренер сборной Украины Виталий Дуброва отмечал, что за время пандемии депутат Киевсовета немного растерял форму, однако усиленно тренируется и вперед его гонит невероятное желание все-таки взять олимпийскую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка Афин-2004 Елена Костевич в Токио осталась с деревом.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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