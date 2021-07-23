Олимпийский огонь горит в Токио: смотрите, как зажгли цветок из металла

Японская теннисистка Наоми Осака завершила церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Японии после парада сборных и выступления императора

Наоми Осака зажгла олимпийский огонь / Фото: Reuters

После того, как император Японии Нарухито официально открыл Олимпиаду-2020, Осака завершила марафон олимпийского огня. Бывшая первая ракетка мира поднялась к верхушке пирамиды, где располагался металлический цветок. И зажгла огонь Игр в Токио. Ранее 1800 дронов устроили красочное шоу на открытии Олимпиады-2020.

Церемония открытия Олимпиады-2020 прошла сегодня в Токио. Сине-желтый флаг на церемонии несли олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Смотрите, как сборная Украины выходила на церемонию открытия Олимпиады.

Кстати, Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали. Первый канал РФ ушел на рекламу перед выходом спортсменов национальной команды Украины во время сегодняшней церемонии открытия.