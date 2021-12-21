Олимпийский герой Украины завоевал медаль на чемипонате мира

Михаил Романчук стал третьим на чемпионате мира / Фото: REUTERS

В заплыве на 1500 метров Романчук стал третьим, хотя на Олимпиаде-2020 прошлым летом Михаил был на этой дистанции вторым.

Романчук уступил лишь олимпийским чемпионам Токио немцу Флориану Велльброку и Ахмеду Аюб Хафнауи из Туниса.

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1. Флориан Велльброк (Германия) – 14:06.88

2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14:10.94

3. Михаил Романчук (Украина) – 14:11.47

Напомним, на Играх-2020 Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров и бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем.

По возвращении на родину украинский герой Олимпиады неожиданно получил еще две медали. Пловцу подарили еще две на 25-летие.

А какая у него жена! Марину Бех-Романчук вполне заслуженно называют секс-символом украинского спорта. Взять медаль в Токио Марине не удалось, так она отрывается в Instagram:

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