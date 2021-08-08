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Что за день! Украинский герой Олимпиады неожиданно получил еще две медали

Олег Люлька Олег Люлька
8 августа, 01:08
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Пловцу Михаилу Романчуку, который на Играх в Токио завоевал серебряную и бронзовую награды, подарили еще две. Смотрите, как спортсмен отметил свое 25-летие
Михаил Романчук с женой и новыми медалями
Михаил Романчук с женой и новыми медалями / Фото: Instagram

Вместе с женой-легкоатлеткой Мариной, родственниками и друзьями пловец Михаил Романчук душевно отметил 25-летие в кондитерской в Хмельницком. Там имениннику приготовили торт со свечами, которые он с двух попыток таки задул, а также подарили сладкие копии добытых им в Токио медалей.

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"Что за день!" – написал у себя в Instagram Михаил Романчук

"Ты самое прекрасное, что есть в моей жизни. Спасибо тебе за все, душа моя. С тобой моя жизнь полна красок и любви. Оставайся таким всегда!" – таким постом поздравила Михаила его жена Марина Бех-Романчук

Напомним, Михаил Романчук на Играх-2020 взял сначала бронзу в заплыве на 800 метров, а затем добавил к ней серебро на 1500 метров.

Его супруга, Марина Бех-Романчук, заняла пятое место в прыжках в длину, сделав 5 заступов в 6 попытках.

Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук в Токио без медали
Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Япония ЯпонияJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Нидерланды НидерландыNL
10
11
12
33
9
flag Италия ИталияIT
10
10
19
39
10
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9
12
11
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