Олимпик официально снялся с чемпионата Украины. Кто его заменит

Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Чуть более чем за две недели до старта нового сезона украинской Премьер-лиги один из участников сошел с дистанции. Вчера вечером донецкий Олимпик официально объявил, что не будет выступать в чемпионате Украины. Слухи об этом ходили давно, уже давно говорили, что Минай заменит Олимпик в УПЛ.

Информацию подтвердил президент "олимпийцев" Владислав Гельзин. В заявлении, опубликованном на сайте клуба, он пишет:

"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг... Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!"

Напомним, в мае президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет. В каком виде клуб будет существовать в ближайшее время – будет ли играть в какой-то лиге, или же возьмет паузу в выступлениях на всех уровнях, пока неясно.

Тем временем Премьер-лига почему-то оказалась не готова к такому шагу донецкого коллектива. На ее сайте он до сих пор значится в числе участников и 25 июля должен сыграть с Динамо. Скорее всего, вместо Олимпика в элите останется закарпатский Минай. Особенно с учетом того, что высший дивизион расширили до 16 команд.

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