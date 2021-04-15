Олимпиада вообще без зрителей: в 800 млн долларов обойдутся Японии пустые трибуны

Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти не только без иностранных болельщиков, но и без местных. Соревнования 2021 года будут сильно отличаться от предыдущих

По решению оргкомитета ОИ-2020 летняя Олимпиада-2020 в Токио пройдет без иностранных зрителей. Теперь же в Японии рассматривают вариант проведения Игр вообще при пустых трибунах.

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"Я думаю, что вопрос состоит в том, каким образом возможно провести Олимпиаду в текущей ситуации. Вероятно, она пройдет без зрителей. То, как будут проводиться эти Олимпийские игры, будет сильно отличаться от прошлых", – рассказал министр по делам Окинавы и "северных территорий" Японии Таро Коно в комментарии Associated Press.

Подготовка к Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Организаторы ожидали получить около 800 миллионов долларов от продажи билетов. Если на трибунах не будет зрителей, дефицит должен быть восполнен японскими государственными структурами.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на лето-2021. Игры намечены на 23 июля – 8 августа.

Тем временем украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

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