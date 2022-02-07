7 февраля 19:00
Полесье 1
Черноморец 1
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Олимпиада-2022: расписание всех финалов 8 февраля

Сергей Шаховец
7 февраля, 22:24
Во вторник на зимних Играх в Пекине будут разыграны десять комплектов олимпийских наград

Зимняя Олимпиада-2022 / Фото: Reuters

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Во вторник определятся чемпионы и призеры в биатлоне, фристайле, горнолыжном спорте, сноуборде, конькобежном спорте, лыжных гонках, керлинге и санном спорте.

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Расписание медальных стартов 8 февраля

ФРИСТАЙЛ

  • 04:45. биг-эйр (женщины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

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  • 05:00. супер-гигант (мужчины)

СНОУБОРД

  • 09:50. параллельный гигантский слалом (женщины)
  • 09:57. параллельный гигантский слалом (мужчины)

БИАТЛОН

  • 10:30. Индивидуальная гонка (мужчины)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

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  • 12:30. 1500 метров (мужчины)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

  • 12:30. спринт, свободный стиль (женщины)
  • 12:55. спринт, свободный стиль (мужчины)

КЕРЛИНГ

  • 14:05. дабл-микст

САННЫЙ СПОРТ

  • 15:35. сани-одиночки (женщины)

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – смотрите, что кушают и пьют будущие чемпионы.