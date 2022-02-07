7 лютого 19:00
Полісся 1
Чорноморець 1
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 8 лютого

Сергій Шаховець
7 лютого, 22:24
У вівторок на зимових Іграх у Пекіні буде розіграно десять комплектів олімпійських нагород

Зимова Олімпіада-2022 / Фото: Reuters

Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У вівторок визначаться чемпіони та призери у біатлоні, фристайлі, гірськолижному спорті, сноуборді, ковзанярському спорті, лижних гонках, керлінгу та санному спорті.

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Розклад медальних стартів 8 лютого

ФРИСТАЙЛ

  • 04:45. біг-ейр (жінки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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  • 05:00. супер-гігант (чоловіки)

СНОУБОРД

  • 09:50. паралельний гігантський слалом (жінки)
  • 09:57. паралельний гігантський слалом (чоловіки)

БІАТЛОН

  • 10:30. Індивідуальна гонка (чоловіки)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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  • 12:30. 1500 метрів (чоловіки)

ЛИЖНІ ГОНКИ

  • 12:30. спринт, вільний стиль (жінки)
  • 12:55. спринт, вільний стиль (чоловіки)

КЕРЛІНГ

  • 14:05. дабл-мікст

САННИЙ СПОРТ

  • 15:35. сані-одиначки (жінки)

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через безладдя волонтерів вийшла екскурсія їдальнею в олімпійському селі – дивіться, що їдять і п'ють майбутні чемпіони.