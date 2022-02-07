Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 8 лютого

Зимова Олімпіада-2022 / Фото: Reuters
Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У вівторок визначаться чемпіони та призери у біатлоні, фристайлі, гірськолижному спорті, сноуборді, ковзанярському спорті, лижних гонках, керлінгу та санному спорті.
Розклад медальних стартів 8 лютого
ФРИСТАЙЛ
- 04:45. біг-ейр (жінки)
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ
- 05:00. супер-гігант (чоловіки)
СНОУБОРД
- 09:50. паралельний гігантський слалом (жінки)
- 09:57. паралельний гігантський слалом (чоловіки)
БІАТЛОН
- 10:30. Індивідуальна гонка (чоловіки)
КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ
- 12:30. 1500 метрів (чоловіки)
ЛИЖНІ ГОНКИ
- 12:30. спринт, вільний стиль (жінки)
- 12:55. спринт, вільний стиль (чоловіки)
КЕРЛІНГ
- 14:05. дабл-мікст
САННИЙ СПОРТ
- 15:35. сані-одиначки (жінки)
Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).
Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через безладдя волонтерів вийшла екскурсія їдальнею в олімпійському селі – дивіться, що їдять і п'ють майбутні чемпіони.