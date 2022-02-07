Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 8 лютого

Зимова Олімпіада-2022 / Фото: Reuters

Олімпійські ігри у Пекіні набирають обертів. У вівторок визначаться чемпіони та призери у біатлоні, фристайлі, гірськолижному спорті, сноуборді, ковзанярському спорті, лижних гонках, керлінгу та санному спорті.

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Розклад медальних стартів 8 лютого

ФРИСТАЙЛ

04:45. біг-ейр (жінки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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05:00. супер-гігант (чоловіки)

СНОУБОРД

09:50. паралельний гігантський слалом (жінки)

09:57. паралельний гігантський слалом (чоловіки)

БІАТЛОН

10:30. Індивідуальна гонка (чоловіки)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

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12:30. 1500 метрів (чоловіки)

ЛИЖНІ ГОНКИ

12:30. спринт, вільний стиль (жінки)

12:55. спринт, вільний стиль (чоловіки)

КЕРЛІНГ

14:05. дабл-мікст

САННИЙ СПОРТ

15:35. сані-одиначки (жінки)

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через безладдя волонтерів вийшла екскурсія їдальнею в олімпійському селі – дивіться, що їдять і п'ють майбутні чемпіони.