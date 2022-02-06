Олимпиада-2022: расписание всех финалов 7 февраля

Юлия Джима - наша надежда в индивидуальной гонке / Фото: REUTERS
Олимпийские игры в Пекине начинают первую полноценную соревновательную неделю. В понедельник, 7 февраля, будут разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта – фигурном катании, сноуборде, горных лыжах, конькобежном спорте, шорт-треке, биатлоне и прыжках с трамплина.
Расписание медальных стартов 7 февраля
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
- 07:35. Командный турнир
СНОУБОРД
- 08:55. Слоупстайл (мужчины)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
- 09:45. Гигантский слалом (женщины)
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
- 12:30. 1500 метров (женщины)
БИАТЛОН
- 13:00. Индивидуальная гонка (женщины)
ШОРТ-ТРЕК
- 16:45. 500 метров (женщины)
- 17:00. 1000 метров (мужчины)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
- 16:50. Смешанные команды
Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).
Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.
Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – смотрите, что кушают и пьют будущие чемпионы.