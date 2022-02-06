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Барселона 4
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Сенегал --
Египет --
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Лилль --
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Металлист --
Верес --
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Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Олимпиада-2022: расписание всех финалов 7 февраля

Любомир Луканюк
6 февраля, 22:31
В понедельник на зимних Играх в Пекине будут разыграны восемь комплектов олимпийских наград

Юлия Джима - наша надежда в индивидуальной гонке / Фото: REUTERS

Олимпийские игры в Пекине начинают первую полноценную соревновательную неделю. В понедельник, 7 февраля, будут разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта – фигурном катании, сноуборде, горных лыжах, конькобежном спорте, шорт-треке, биатлоне и прыжках с трамплина.

Расписание медальных стартов 7 февраля

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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

  • 07:35. Командный турнир

СНОУБОРД

  • 08:55. Слоупстайл (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

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  • 09:45. Гигантский слалом (женщины)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

  • 12:30. 1500 метров (женщины)

БИАТЛОН

  • 13:00. Индивидуальная гонка (женщины)

ШОРТ-ТРЕК

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  • 16:45. 500 метров (женщины)
  • 17:00. 1000 метров (мужчины)

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

  • 16:50. Смешанные команды

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – смотрите, что кушают и пьют будущие чемпионы.