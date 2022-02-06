6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 7 лютого

Любомир Луканюк
6 лютого, 22:31
У понеділок на зимових Іграх у Пекіні буде розіграно вісім комплектів олімпійських нагород

Юлія Джима - наша надія в індивідуальній гонці / Фото: REUTERS

Олімпійські ігри в Пекіні розпочинають перший повноцінний змагальний тиждень. У понеділок, 7 лютого, буде розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту – фігурному катанні, сноуборді, гірських лижах, ковзанярському спорті, шорт-треку, біатлоні та стрибках з трампліну.

Розклад медальних стартів 7 лютого

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ФІГУРНЕ КАТАННЯ

  • 07:35. Командний турнір

СНОУБОРД

  • 08:55. Слоупстайл (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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  • 09:45. Гігантський слалом (жінки)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

  • 12:30. 1500 метрів (жінки)

БИАТЛОН

  • 13.00. Індивідуальні перегони (жінки)

ШОРТ-ТРЕК

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  • 16:45. 500 метрів (жінки)
  • 17.00. 1000 метрів (чоловіки)

СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ

  • 16:50. Змішані команди

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через помилку волонтерів вийшла екскурсія по їдальні в олімпійському селищі – дивіться, що їдять та п'ють майбутні чемпіони.