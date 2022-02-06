Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 7 лютого

Юлія Джима - наша надія в індивідуальній гонці / Фото: REUTERS

Олімпійські ігри в Пекіні розпочинають перший повноцінний змагальний тиждень. У понеділок, 7 лютого, буде розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту – фігурному катанні, сноуборді, гірських лижах, ковзанярському спорті, шорт-треку, біатлоні та стрибках з трампліну.

Розклад медальних стартів 7 лютого

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ФІГУРНЕ КАТАННЯ

07:35. Командний турнір

СНОУБОРД

08:55. Слоупстайл (чоловіки)

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ

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09:45. Гігантський слалом (жінки)

КОВЗАНЯРСЬКИЙ СПОРТ

12:30. 1500 метрів (жінки)

БИАТЛОН

13.00. Індивідуальні перегони (жінки)

ШОРТ-ТРЕК

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16:45. 500 метрів (жінки)

17.00. 1000 метрів (чоловіки)

СТРИБКИ З ТРАМПЛІНУ

16:50. Змішані команди

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Раніше наш кореспондент із Пекіна поділився особистим досвідом – як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї та випити кави. Через помилку волонтерів вийшла екскурсія по їдальні в олімпійському селищі – дивіться, що їдять та п'ють майбутні чемпіони.