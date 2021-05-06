Итальянскому спортсмену Луиджи Самеле не нашлось места в кровати его возлюбленной-украинки – он просто развел руки в стороны

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Лучшая фехтовальщица мира Ольга Харлан поделилась забавным фото со своими фолловерами. 30-летняя саблистка спит, заняв середину кровати. При этом ее парень итальянец Луиджи Самеле разводит руками, не зная, что делать.

"Можешь подвинуться?" – написал итальянец в подписи к снимку

"Извини, но кровать вся моя", – отвечает Ольга

Отметим, что олимпийская чемпионка и 6-кратная чемпионка мира Ольга Харлан четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но два года назад они разошлись. Некоторое время после этого Харлан была одна, но затем призналась, что ее сердце уже занято итальянцем Луиджи Самеле.

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Луиджи 33 года, он также успешный фехтовальщик. В его коллекции есть медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В свое время он подрабатывал моделью и даже снимался в итальянской версии шоу "Холостяк".

Сейчас Ольга и Луиджи вместе готовятся к Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

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